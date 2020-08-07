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Австралію раптово засипало снігом: фото

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Лонсестон - фото 1
Лонсестон

В австралійському місті Лонсестон вперше за 40 років випав сніг, і місцеві жителі сприйняли це з таким ентузіазмом, що засипали соціальні мережі прекрасними фотографіями.

"Це дуже рідкісна подія для Тасманії, – розповів метеоролог Метью Томас Yahoo News Australia. – В останній раз ми бачили сніг у Лонсестоні на початку 1970-х років. Снігопади трапляються в Австралії, але рідко буває, щоб сніг накопичувався там, де ви могли б на нього фізично наступити. Він дуже швидко тане і в основному реєструється як дощ".

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У соціальних мережах люди захоплюються погодою, знімають приголомшливі пейзажі, катаються на лижах і сноубордах. "Мені 61 рік. Ніколи не бачив снігу в Лонсестоні", – написав у Твіттері місцевий житель. "2020 рік є стає все більш і більш дивним", – погодилася його землячка.

Австралію раптово засипало снігом: фото - фото 419760

Австралію раптово засипало снігом: фото - фото 419761

Австралію раптово засипало снігом: фото - фото 419762

Австралію раптово засипало снігом: фото - фото 419763

Австралію раптово засипало снігом: фото - фото 419764

Австралію раптово засипало снігом: фото - фото 419765

Австралію раптово засипало снігом: фото - фото 419766

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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