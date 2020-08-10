В Індонезії відбулось виверження активного вулкана: відео

Один з активних вулканів Індонезії випустив стовп диму на кілька кілометрів у небо. Попіл через виверження накрив найближчі населені пункти, а видовище лякає і заворожує водночас.

У Північній Суматрі трапилось виверження одного із найактивніших вулканів під назвою Синабунг. Він має чотири кратери, з яких лише один діючий, однак раз у кілька років все ж піддається сейсмічній активності.

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Востаннє він вивергався 2018 році, через що місцевий уряд оголосив червоний рівень небезпеки для авіатранспорту. А сьогодні Синабург викинув стовп диму на висоту у кілька кілометрів. Це видовище вдалось записати очевидцям.

Breaking: Mount Sinabung Volcano in Sumatra, Indonesia, has erupted. pic.twitter.com/j7oKA6nr0g — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 10, 2020

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