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В Індонезії відбулось виверження активного вулкана: відео

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В Індонезії відбулось виверження активного вулкана: відео - фото 1

Один з активних вулканів Індонезії випустив стовп диму на кілька кілометрів у небо. Попіл через виверження накрив найближчі населені пункти, а видовище лякає і заворожує водночас.

У Північній Суматрі трапилось виверження одного із найактивніших вулканів під назвою Синабунг. Він має чотири кратери, з яких лише один діючий, однак раз у кілька років все ж піддається сейсмічній активності.

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Востаннє він вивергався 2018 році, через що місцевий уряд оголосив червоний рівень небезпеки для авіатранспорту. А сьогодні Синабург викинув стовп диму на висоту у кілька кілометрів. Це видовище вдалось записати очевидцям.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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