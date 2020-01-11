Водоспад навпаки: мережу здивувала вода, яка тече вгору по скелі (відео)

Жителям Фарерських островів, які розташовані між Данією і Норвегією, вдалося зафіксувати на камеру дивне природне явище – водоспад навпаки. Незвичайне явище підняло потік води наверх 470-метрової скелі.

Користувачів мережі здивувало відео, на якому показано, як вода тече вгору по скелі. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі видання SWNS.

І ще: Знімок світанку шокував мережу: фотофакт

Повідомляється, що незвичайне явище зняв 41-річний Семі Якобсен на острові Сувурой на Фарерських островах. На кадрах, як вихор, схожий на смерч, підіймає воду з моря на 470-метрову прірву Бейнісворд.

Фахівці пояснили, що подібне природне явище виникає, коли вітер захоплює бризки біля морської поверхні і обертає їх по краю кручі.

Читайте також: Чоловік покликав кохану заміж у дуже особливий спосіб: відео