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Водоспад навпаки: мережу здивувала вода, яка тече вгору по скелі (відео)

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Водоспад навпаки: мережу здивувала вода, яка тече вгору по скелі (відео) - фото 1

Жителям Фарерських островів, які розташовані між Данією і Норвегією, вдалося зафіксувати на камеру дивне природне явище – водоспад навпаки. Незвичайне явище підняло потік води наверх 470-метрової скелі.

Користувачів мережі здивувало відео, на якому показано, як вода тече вгору по скелі. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі видання SWNS.

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Повідомляється, що незвичайне явище зняв 41-річний Семі Якобсен на острові Сувурой на Фарерських островах. На кадрах, як вихор, схожий на смерч, підіймає воду з моря на 470-метрову прірву Бейнісворд.

Фахівці пояснили, що подібне природне явище виникає, коли вітер захоплює бризки біля морської поверхні і обертає їх по краю кручі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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