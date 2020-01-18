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Водохреще в Києві: добірка місць, де можна купатись
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Хрещення Господнє, яке ще у народі називають Водохреще або Йордан, є завершальним акордом різдвяно-новорічного циклу свят у 2020 році. Дізнайтесь, де можна буде пірнати в ополонці у Києві та околицях у нашому матеріалі!
Особливого, символічного значення у свято Водохреща набуває вода. Наші предки вважали, що вода у Водохресну ніч набуває потужної сили, яка спроможна зарадити усім людським недугам. Попри морозність та вітряність повітря, моржі охоче занурюються в ополонку з головою в надії зцілити тіло та душу. Якщо ви не знаєте куди піти 19 січня, аби пірнути у водохресну ополонку, команда Радіо Максимум підготувала для вас добірку тих самих місць в Києві. За вами – лише обрати.
До теми: Картинки з Водохрещем 2020: відкритки, листівки і фото з Йорданом
Гідропарк
Розташування: станція метро "Гідропарк".
Вартість: безкоштовно.
Найпопулярніше місце киян та гостей столиці 19 січня. Серед бажаючих пірнути в ополонку є багато відомих людей. Особливо, політиків. Як і годиться, перед зануренням, священник проводить обряд освячення спеціально відведеної ополонки. У разі непередбачуваних ситуацій, на місці чергують медики та рятувальники. Опісля священного дійства, усі бажаючі можуть скористатися кабінками для переодягання, що розташовані поблизу Гідропарку.
Спортивно-розважальний комплекс "Х-парк"
Розташування: парк Муромець.
Вартість: вхід на територію парку та занурення в ополонку – безкоштовно. Натомість, за розваги доведеться сплатити.
Традиційно, на честь Водохреща, у спортивно-розважальному комплексі "Х-парк" пройде всеукраїнський фестиваль #МоржиFest. Програма фестивалю не залишить байдужим жодного учасника. Спортивні інтерактиви, народні гуляння, майстер-класи із загартовування, аромат кави і глінтвейну – все це подарує гарний настрій та зігріє позитивними емоціями. Для бувалих моржів або тих, хто вирішив пірнути вперше у священний день буде облаштовано три ополонки. Четверта ж незвична – для нудистів.
Русанівська набережна
Розташування: вулиця у Дніпровському районі міста, поблизу житлового масиву Русанівка.
Вартість: безкоштовно
Підготовлена ополонка для водохресних моржів від рання очікуватиме на перших вірян.
Дніпровська набережна
Розташування: Дніпровська набережна, 2А.
Вартість: безкоштовно.
Водохресні ритуали відбуваються поблизу храму Святого благовірного князя Ярослава Мудрого. Біля освяченої церковниками ополонки височіє Йорданський хрест. Раніше скульптурне зображення хреста наші пращури обливали буряковим квасом, від чого воно набувало червоного кольору, як символ вогню. Декорували також барвінком і гілками сосен.
Оболонська набережна
Розташування: поблизу Свято-Петровського собору.
Вартість: безкоштовно.
Ополонку для водохресних купальників вирубують у формі хреста. Її освячують священнослужителі. На місці чергують медпрацівники та рятувальні бригади.
Озеро Тельбін
Розташування: район Березняки.
Вартість: безкоштовно.
Ополонка на цьому озері освячується служителями храму Різдва Христового.
Безпечне місце для занурення в день Хрещення Господнього.
Парк "Феофанія"
Розташування: вулиця Академіка Лєбєдєва, 37.
Вартість: дорослі – 30 грн, діти до 16 років – 10.
Вхід на територію парку для занурення стартує з 8 ранку. На території також функціонують навіси із солом’яним покриттям для перевдягання. Серед іншого: гарячі смаколики та місця обігріву.
Етнографічний комплекс Українське село
Розташування: с. Бузова Києво-Святошинського району; вул. Дмитрівська, 1.
Вартість: безкоштовно.
Колоритна атмосфера цього місця додає особливих емоцій. Ополонка за давніми традиціями буде розташована перед Йорданським хрестом политим буряковим квасом. О 10 годині розпочнеться святкове богослужіння, опісля – церковники освятять ополонку. Пірнути у священне місце можна буде з 12-ї години дня до 21-ї вечора.
Парк "Київська Русь"
Розташування: с. Копачів Обухівського району.
Вартість: для школярів – 80 грн, для студентів – 150 грн, для дорослих – 190 грн.
Народні гуляння 18 та 19 січня – традиційні веселощі у парку «Київська Русь» на честь Хрещення Господнього. У день священного занурення, о 13:30, для усіх водохресних моржів розпочнеться театралізована музична програма.
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