Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом

На Хрещення Господнього українські зірки також вітають українців зі святом та діляться фото з власних домівок.

19 січня українці відзначають Хрещення Господнє, яке закриває цикл зимових свят. Звісно ж, зірки також не забувають про традиції та діляться вітаннями для шанувальників. Хтось вже поласував пампухами, а хтось насолоджується щедрівками на Йордана, як от Юрій Горбунов, який поділився відповідним відео на своїй сторінці в Instagram.

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"З Водохрещем! Будьте всі здоровими і щасливими!! Христос Хрещається – на ріці Йордан!", – додав ведучий та актор.

Підтримав пісенну тему і Олександр Пономарьов, який опублікував спільний запис з Олегом Винником та Таюне:

Не залишилась осторонь й Ірина Федишин, яка також має далеко не один зимовий трек до свята.

"Вітаю усіх з Водохрещем! Здоров’я усім міцного. А ви сьогодні будете стрибати в ополонку?", – поцікавилась співачка, яка на Святвечір вже показала шанувальникам родинне святкування в Історіях.

Також опублікував сімейне фото до свята і лідер гурту "СКАЙ" Олег Собчук.

"Я люблю святкувати, але чи не забагато у нас свят? Як ви вважаєте?", – вирішив запитати музикант, влаштувавши активне обговорення у коментарях.

Гурт "Антитіла" також долучився до вітань, а також заінтригував шанувальників новинками щодо власної творчості.

"Із світлим святом Водохреща! Сподіваємося, ви провели різдвяно-новорічні свята в затишному родинному колі, в мирі і злагоді. А тепер час повертатися в активний творчий та робочий процес. Антитіла готують багато класних новин", – зазначив Тополя.

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