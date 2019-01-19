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Водохреще 2019: зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом

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Водохреще 2019: зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом - фото 1

З нагоди Хрещення Господнього українські зірки вітають українців з святом, додаючи до привітань цікаві фото та відео.

19 січня українці святкують Хрещення Господнє, не відстають від них і зірки українського шоу-бізнесу. Вони також із задоволенням пірнають в ополонку, не боячись лютого морозу. Наприклад, телеведуча шоу "Все буде добре" на каналі СТБ Надія Матвєєва зробила це в перший раз, про що і повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Зі святом Хрещення, друзі, миру, злагоди, поновлення, всіляких радостей в житті. Буду стояти тут, щоб пам'ятати неймовірні враження від занурення в ополонку", – підписала знімок Матвєєва.

Соліст групи "Тік" Віктор Бронюк також викупався в крижаній воді і привітав усіх з великим православним святом. "Уже традиційно, на Водохреща, доброю компанією святкуємо. Христос охрещається! У річці Йордан! З святом! – підписав знімки Бронюк.

Незмінна телеведуча програми "Світське життя" Катя Осадча, хоч і не купалася в ополонці, а українців привітала з святом. "Христос хреститься! Зі святом Водохреща! Миру, злагоди і тепла в кожен дім!" – прокоментувала знімок Осадча.

До привітань долучився і мегапопулярний DZIDZIO, який на відео записав приємні слова для своїх шанувальників та ще й охрестив їх свяченою водою на щастя та здоров’я.

Відомий спортсмен, найсильніша людина світу Василь Вірастюк вирішив не просто зануритися в ополонку, але і провести там тренування. Відео з'явилося на сторінці українця в Facebook.

Співак Віктор Павлік в день Хрещення поділився жартівливим роликом, який зробили його друзі і шанувальники. На кадрах, знятих пару років назад, зафіксовано, як Павлик повністю оголеним тричі занурився в крижану воду. Співак написав, що продовжить традицію і в 2019 році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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