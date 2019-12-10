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Водневий кросовер Hyundai встановив неймовірний рекорд

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Водневий кросовер Hyundai - фото 1
Водневий кросовер Hyundai / motor1

В Європі французький повітроплавець Бертран Піккар за кермом водневого кросовера Hyundai Nexo проїхав 778 км без дозаправки, що стало новим рекордом дальності ходу. Також зазначається, що в кінці шляху в баку авто залишилося паливо на 49 км.

Завдяки тому, що авто використовувало водень як паливний елемент, за час шляху в атмосферу не потрапило 111 кг викидів СО2. Саме така кількість вуглекислого газу зазвичай виділяє автомобіль такого класу з двигуном внутрішнього згоряння.

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Водневий кросовер Hyundai встановив неймовірний рекорд - фото 373427

Піккар виїхав з водневої заправної станції FaHyence в французькому місті Сарргемін 25 листопада. Після цього він проїхав через всю Північну Францію і фінішував біля Музею авіації і космонавтики в паризькому передмісті Ле-Бурже.

"Цією пригодою ми довели, що з чистими технологіями нам більше не потрібні революційні експериментальні прототипи, щоб побити рекорди. Тепер кожен може зробити це за допомогою стандартних транспортних засобів з нульовим рівнем викидів. Нова ера в продуктивності починається в інтересах захисту навколишнього середовища", – сказав Піккар, виступаючи на святкуванні цієї події в Ле-Бурже.

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Джерело: motor1
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