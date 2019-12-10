Стало відомо, коли запланований перший вільний політ аеротаксі CityAirbus

Апарат вертикального зльоту і посадки CityAirbus від Airbus завершує льотні випробування на прив'язі і готується до нового етапу тестів. Для того, щоб відправити безпілотне таксі у вільний політ, його необхідно перевезти на інший аеродром.

Генеральний директор Airbus Helicopters Бруно Евен показав фотографію демонстраційного примірника CityAirbus, який піднявся над землею на заводі в німецькому Донауверті, де був побудований літак.

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"Ось недавня фотографія нашого демонстратора, що перебуває у повітрі під час прив'язних випробувань, напередодні вільних польотів, запланованих незабаром у Манхінзі. Майбутнє знаходить форму!" – написав він.

За словами представника Airbus, оскільки об'єкти в Донауверті розташований недалеко від міста, виробник не може виконувати там безкоштовні польоти на поточній стадії прототипу CityAirbus.

"На початку наступного року ми доставимо його на аеродром Манхінг, де зможемо провести всі необхідні випробування", – сказав представник Airbus.

У травні 2019 року Airbus анонсував перший прив'язний зліт апарату CityAirbus. А вже на 2020 рік запланований вільний політ аеротаксі.

Апарат оснащений чотирма моторами, кожен з яких має по два повітряні гвинти. CityAirbus створюється за схемою квадрокоптера, здатного перевозити від двох до чотирьох осіб на відстань до 60 кілометрів. Крейсерська швидкість аеротаксі складе 120 кілометрів на годину.

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