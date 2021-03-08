Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії

Експерти автомобільного ринку склали свіжий рейтинг машин. Основним критерієм цього переліку авто стала безпека для водія і пасажирів.

В Інституті страхування дорожньої безпеки США було оголошено переможців у номінації "Найбезпечніші авто". Рейтинг авто за шкалою безпеки показали в Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

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Експерти оцінювали автомобілі за різними показниками: швидкість гальмування, стійкість при наїзді на перешкоди, проводили краш-тести та інші. І було відзначено нагородою 90 автомобілів. 41 авто – отримало стандартну нагороду Top Safety Pick, а решта 49 – поліпшену нагороду – Top Safety Pick+.

Перше місце зайняла Hyundai Motor Group (в неї входять Hyundai, KIA, Genesis), завоювавши найбільшу кількість нагород – 17. На другому місці розташувалася компанія Volvo, яка завоювала 9 нагород Top Safety Pick +.

Торік у рейтингу не було жодного мінівена і жодного пікапа. В цьому році в список безпечних авто потрапили два мінівени: Honda Odyssey і Toyota Sienna та пікап RAM 1500.

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