Тільки один пасажир ззаду: BlaBlaCar ввів обмеження на поїздки в Україні

Сервіс пошуку авто для далеких поїздок BlaBlaCar ввів обмеження для поїздок з попутниками у звичайному автомобілі. Такі заходи, як пояснили у компанії, потрібні, щоб адаптувати платформу до нової реальності.

Так, як йдеться у повідомленні, щоб підвищити рівень безпеки під час поїздки, BlaBlaCar оголосив користувачам про нову функцію "Тільки 1 людина, сидіти ззаду". Така можливість передбачає дотримування соціального дистанціювання в автомобілі, а водії можуть прийняти тільки одного пасажира, який буде сидіти на задньому сидінні.

І ще: Як безпечно водити під час зливи: корисні поради для водіїв

"Після декількох місяців обмежених поїздок і на тлі поступового відновлення міжміських поїздок урядом України, BlaBlaCar буде адаптувати платформу до нової реальності, зосередившись на безпеці поїздок", – повідомили у пресслужбі компанії.

Що стосується автобусних перевезень, вони, згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я, доступні не в усіх областях України, а тільки в тих, де карантин послаблений.

Читайте також: 30 км потрібно долати 1,5 години: у мережі з'явилися кадри найгіршої в Україні дороги