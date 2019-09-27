Водіям розповіли, як фари впливають на витрату палива

Водії часто забувають, що включені фари безпосередньо пов'язані з витратою палива, а також з діапазоном роботи електромобілів.

Однак якщо всі лампи в автомобілі, включаючи світлові індикатори, є світлодіодними, то енергоспоживання знижується до 60% в порівнянні з галогенними лампами, що також знижує споживання палива і викиди.

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Ще одна перевага світлодіодних фар: колірна температура, яка вимірюється в Кельвіна, набагато біліше, ніж у галогенової лампи. Згідно з дослідженням Audi, світлодіодні фари авто світяться з 5500 кельвінами, що близько до денного світла. Це збільшує видимість.

Але крім основної переваги, більше світла при менших витратах, світлодіоди мають і інші позитивні ефекти в сучасних автомобілях. Одним з них є здатність направляти світло тільки на певні ділянки дороги. Вибіркове використання цих діодів може формувати промінь за бажаною схемою: наприклад, розрізати його вертикально або горизонтально. Так, смуга руху може бути освітлена, в той час як смуга зустрічного руху залишиться темною, щоб водії машин не були засліплені.

Розумні фари

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