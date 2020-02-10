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Водіям розповіли, чому не варто купувати вживані шини
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Коли в автолюбителів постає питання про те, що потрібно поміняти шини, то багато хто починає шукати бюджетні варіанти. І таким варіантом стає покупка вживаних шин. Але мало хто знає, що в такій покупці ховається багато "підводних каменів".
Як і у будь-якого продукту в автомобільних шин також термін дії, тому покупка трьох-чотирирічної гуми або навіть старшої, може піднести своєму власникові масу неприємних сюрпризів.
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Якщо навіть автомобільна шина виглядає як нова і протектор практично не стертий, то покладатися на термін дії такої гуми як нової не варто, оскільки з часом гума втрачає свою еластичність. Якщо говорити про терміни зберігання, то зберігати шини до початку її застосування, можна не більше як 5 років, а ось термін експлуатації становить не більше як 10 років. Зимова гума вже на третій рік своєї експлуатації починає втрачати свої властивості, тому її просто необхідно замінити на нову.
Щодо чинників, які впливають на "тривалість життя" гуми – це яскраве сонце, вода і реагенти, на жаль від них нікуди не дінешся. Також негативно впливає і тривале зберігання гуми, яка нічим не накрита, наприклад на балконі.
Для того, щоб захистити гуму і "продовжити їй життя" потрібно користуватися "кондиціонером для шин", який допомагає гумі не розсихається. Також на "довголіття" гуми впливає і стиль водіння. Потрібно стежити, щоб гума не була перекачаною або ж недокачаною, оскільки при таких умовах часті гальмування і прискорення, призводять до швидкого зносу покришок.
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