У Великобританії горе-водій здав теорію водіння зі 158 спроби

Британський портал Select Car Leasing опублікував статистику невдалих спроб проведення теоретичних і практичних іспитів з водіння у Великобританії. Рекордсменом став чоловік, який завалив теорію 157 разів.

Британцеві вдалося здати теорію водіння тільки зі 158 спроби! Чоловік витратив на першу частину іспиту 3 600 фунтів стерлінгів (приблизно 137 977 гривень).

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Друге місце в антирейтингу зайняла 30-річна жінка, яка змогла здати теоретичну частину лише зі 117 разу, заплативши за іспити 2961 фунт стерлінгів.

Замикає трійку "найважчих" учнів 72-річний пенсіонер, який освоїв теорію з 73 спроби, витративши на невдалі іспити 3 200 фунтів стерлінгів. Кожен теоретичний тест коштує у Великобританії 23 фунти стерлінгів (приблизно 880 гривень за актуальним курсом).

Іспит на водійські права в Сполученому Королівстві вважається одним з найскладніших у світі. В теоретичній частині для успішного виконання тесту необхідно відповісти мінімум на 43 з 50 питань.

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