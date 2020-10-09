Водіям нагадали, які речі мають бути в кожному авто

У кожного автомобіліста має бути при собі набір "першої допомоги". У ПДР є перелік предметів, які є обов'язковим елементом оснащення автомобіля, однак на ділі цей список не обмежений.

Якщо є охота та можливість автомобіль самостійно можна доукомплектувати, зробивши, таким чином, свої поїздки більш безпечними та комфортними.

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Що має бути в автомобілі згідно з ПДР:

Аптечка. Обов'язково має бути в автомобілі, причому її зміст має відповідати певним вимогам. Так, в аптечку мають входити: набір марлевих стерильних бинтів різної ширини, стерильні серветки, перев'язувальний пакет, кровоспинний джгут, медичні ножиці і рукавички, гелева пов'язка при опіках. Крім того – плівка (клапан) для проведення штучного дихання, термопокривало, пінцет анатомічний і англійські шпильки.

Вогнегасник. Цей пристрій потрібно щорічно перевіряти на справність.

Сітловідбивальний трикутник. В аварійній ситуації, вдень або вночі, водій зобов'язаний розмістити застережливий сітловідбивальний трикутник на відстані не менше 30 метрів позаду автомобіля.

Також не забуваємо про воду – в салоні краще мати при собі пляшку питної води, а в багажнику – пляшку технічної.

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