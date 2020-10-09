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У поліції розповіли, як камери на дорогах вплинули на кількість аварій

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Камери на дорогах - фото 1
Камери на дорогах / taxiservice

На ділянках з камерами фотофіксації майже в три рази знизилася кількість ДТП із загиблими і травмованими.

Про це заявив перший заступник начальника Державної патрульної поліції Олексій Білошицький.

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"Виходячи з аналізу ДТП із загиблими та / або травмованими особами на ділянках, де використовуються камери автоматичної фіксації за червень-вересень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в місцях, де встановлені перші 50 камер, кількість ДТП знизилася втричі, а на окремих ділянках доріг кількість ДТП зменшилася з 51 до 18, а на деяких ділянках доріг аварії припинилися взагалі", – розповів Білошицький.

Він зазначив, що автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху почала працювати в Україні з 1 червня 2020 року, а запуск був обумовлений високим рівнем порушень правил дорожнього руху. Основною причиною ДТП, за його словами, є перевищення безпечної і встановленої швидкості руху.

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Фіксація руху

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Джерело: unn
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