У поліції розповіли, як камери на дорогах вплинули на кількість аварій

На ділянках з камерами фотофіксації майже в три рази знизилася кількість ДТП із загиблими і травмованими.

Про це заявив перший заступник начальника Державної патрульної поліції Олексій Білошицький.

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"Виходячи з аналізу ДТП із загиблими та / або травмованими особами на ділянках, де використовуються камери автоматичної фіксації за червень-вересень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в місцях, де встановлені перші 50 камер, кількість ДТП знизилася втричі, а на окремих ділянках доріг кількість ДТП зменшилася з 51 до 18, а на деяких ділянках доріг аварії припинилися взагалі", – розповів Білошицький.

Він зазначив, що автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху почала працювати в Україні з 1 червня 2020 року, а запуск був обумовлений високим рівнем порушень правил дорожнього руху. Основною причиною ДТП, за його словами, є перевищення безпечної і встановленої швидкості руху.

Фіксація руху

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