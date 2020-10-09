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Стало відомо, водії якого віку частіше потрапляють у ДТП
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Американський страховий інститут дорожньої безпеки (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) опублікував дані дослідження, метою якого було визначення залежність кількості смертельних ДТП від віку водіїв. До уваги страховики брали період з 1997 по 2018 рік.
В останні два десятиліття у США подвоїлася кількість літніх людей за кермом. Але, всупереч поширеній думці про небезпечне водіння цієї категорії автомобілістів через погіршення зору і зниження когнітивних функцій у людей похилого віку, не відбувся сплеск аварій. Зі звіту видно, що серед 70-річних водіїв відбувається менше ДТП зі смертельними наслідками ніж у людей середнього віку.
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Показник смертельних ДТП визначався з розрахунку на 100 тисяч водіїв на 1 милю пройденого шляху з розбивкою на чотири вікові групи: 35-54, 70-74, 75-79 і за 80. Як зазначили в IIHS, в останні роки спостерігається тенденція до зниження кількості смертельних ДТП серед водіїв всіх вікових категорій, але серед людей старших за 70 років цей показник істотніший. Кількість аварії такого роду серед водіїв 70+ зменшилася на 43%, тоді як серед водіїв середньої вікової категорії (35-54 роки) тільки на 21%.
Експерти вказують на кілька факторів. По-перше, автомобілі стали безпечнішими, по-друге, інфраструктура стала розвиненішою, а по-третє, зросла якість життя і покращився стан здоров'я літніх громадян.
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