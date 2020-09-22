Названі автомобілі, які доводиться ремонтувати найчастіше

За підсумками дослідження британського журналу What Car найненадійнішим автомобілем протягом п'яти років після покупки є Land Rover.

На другому місці опинилися автомобілі його найближчого конкурента Renault, на третьому Tesla. Далі в списку йдуть Nissan і Vauxhall. Автовласників, які брали участь в опитуванні, питали, чи не виникало у їх машини будь-яких проблем за останні 12 місяців. Учасники також мали відповісти, скільки часу в середньому займає ремонт і скільки за нього потрібно платити.

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Модель Land Rover Discovery Sport показала надійність всього 73,1%, вона отримала найменше значення в категорії великих позашляховиків. Моделі Range Rover також виявилися найменш надійними автомобілями ще в двох категоріях. Range Rover Evoque отримав найнижчий бал в групі сімейних позашляховиків з рейтингом надійності всього 82,8%. Range Rover Sport набрав всього 74,2% в категорії розкішних позашляховиків, яку очолює Porsche Macan.

Range Rover Sport

Модель S від Tesla була визнана найменш надійним електромобілем в опитуванні, отримавши рейтинг надійності всього 85,7%. Проте, Tesla Model 3 виявилася найнадійнішим автомобілем в тій же категорії, отримавши вражаючу оцінку надійності в 99,5%. Model 3 також була визнана найнадійнішим автомобілем представницького класу на ринку з ідентичним показником надійності 99,5%.

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