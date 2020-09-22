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В Україні ввели нові номери для електромобілів: зразок показали на фото
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В Україні ввели нові номерні знаки, які будуть встановлюватися на автомобілі, що працюють від електрики. Спеціальні номери будуть у зеленому кольорі, що для інших учасників руху говорить про нульовий рівень викидів транспортного засобу. Дивіться, як виглядають номерні знаки і що в них особливого.
Використання спеціальних номерних знаків для електрокарів регламентується законом № 10405, який набув чинності ще у січні цього року. Однак видавати нові номери стали тільки недавно. І одним з перших володарів новеньких номерів став засновник Facebook-спільноти Electrocars Club Ukraine Геннадій Мудрицький. Він також показав, як вони виглядають вживу.
До слова: Стало відомо, скільки електромобілів вже їздить по Україні: названа цифра
На відміну від звичайних номерів вперше в Україні на державних номерах зеленого кольору використовуються не тільки символи, що зустрічаються у кирилиці й латиниці, але й чиста латиниця. Так, на опублікованому фото можна побачити комбінацію символів "ZA".
Ще одне нововведення стосується використання особливих буквених комбінацій, які використовуватимуться для електричних автомобілів таксі. Тут будуть використані поєднання TZ, TY, TW, а також TV.
Повідомляється, що при реєстрації електромобіля будуть видаватися саме такі номери. Також будуть видані зелені держномери, якщо українець буде проводити розмитнення євробляхи на повністю електричному двигуні.
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