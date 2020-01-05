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Водіям на замітку: найабсурдніші правила дорожнього руху в США

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дивні правила дорожнього руху - фото 1
дивні правила дорожнього руху

Правил треба дотримуватися навіть тоді, коли здається, що це швидше за жарт, ніж серйозне розпорядження. Зібрали для вас найкумедніші американські ПДР. Читайте далі та дізнайтеся, у яких штатах США діють веселі обмеження для водіїв.

Що тут правда, а що дотепна вигадка місцевих, стверджувати не беремося, проте варто знати, де в Америці потрібно бути обережним за кермом і з якого приводу.

І ще: Поради для водіїв: Як обрати незамерзайку

У США діють такі дивні правила дорожнього руху:

У штаті Каліфорнія не можна протирати або мити машину старою спідньою білизною! Чи можна новою – не знаємо, але про всяк випадок залиште її у валізі.

Не можна сідати за кермо у вечірній сукні з довгим подолом! Зібралися в театр або в ресторан – викликайте таксі.

Водіям на замітку: найабсурдніші правила дорожнього руху в США - фото 378171

У Кентуккі, як стверджує британське видання Daily Mail, дама не може вести машину в бікіні, якщо в салоні нема зброї для самозахисту. Як альтернатива, їй потрібен кортеж з двох поліціянтів, які оберігатимуть її безпеку, якщо дама відмовляється від зброї.

Коль в штаті Массачусетс раптом вирішите підвезти горилу, яка подорожує автостопом, то не дозволяйте їй сідати ззаду. Перевозити горил можна тільки на передньому пасажирському сидінні та з пристебнутими ременями безпеки. Якщо, звичайно, ваш автомобіль взагалі здатний вмістити настільки габаритного попутника.

Увага! В Алабамі не можна керувати автомобілем із пов'язкою на очах. Якщо хочете переконати когось, що доберетеся до готелю з зав'язаними очима, то не намагайся довести це на практиці!

Збираючись в автомобільний тур будь-якою країною, варто вивчити місцеві правила дорожнього руху. А то різне буває.

До теми: Базові поради для водіїв: як безпечно їздити в ожеледицю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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