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Поради для водіїв: Як обрати незамерзайку
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Зимовий період особливо складний для власників автомобілів. Один з пунктів – правильний очисник скла. Через мінусову температуру не всі види цієї рідини підходять. Читайте далі та дізнайтеся, яку саме незамерзайку потрібно обирати.
Щоб вибрати правильну незамерзайку, потрібно розуміти базові ознаки якісного продукту.
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Кілька разів струсіть каністру або розкрутіть її. Якщо на поверхні є піна, то рідина хороша і в ній є активні речовини. Подивіться на просвіт дна каністри. Там не повинно бути осаду. Бажано купувати товар в прозорих каністрах з якісними пробками. На етикетці має бути нанесена повна інформація про продукт (склад, температура замерзання) і виробника (назва, адреса). Чим нижча вказана на етикетці температура замерзання рідини, то тим сильніше у неї запах.
Базовий склад незамерзаючої рідини:
- ПАР – поверхнево-активні речовини (мийні засоби)
- ароматизатори, барвники
- спирт
- вода
Також варто звернути увагу на види спиртів, які містяться в рідинах:
- Метиловий – CH3OH. Необхідно уникати продукції на його основі. Дана продукція заборонена, але на ринку можна помітити нелегальні зразки. Цей спирт отруйний.
- Етиловий – C2H5OH. Дорогий, якісний, не отруйний і не має неприємного запаху.
- Ізопропіловий – CH3CH (OH) CH3. Дешевий, має сильний неприємний запах.
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