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Водіям на озброєння: що робити, якщо двірники залишають сліди на склі
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Часто двірники доставляють чимало неприємностей. Особливо, коли замість чистого, прозорого скла, водій бачить на ньому брудні смуги. Читайте далі та дізнайтеся, як цього уникнути.
Більшість автолюбителів в цьому випадку вирішують замінити щітки. Коли міняють, але все залишається як і раніше, то розводи не зникають. У чому ж справа?
І ще: Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
У більшості випадків проблема полягає саме в недостатньому притиску щіток до скла. Це стає можливим при ослабленні пружини щіткотримачів. Згодом вона розтягується та слабшає. А часом ми самі допомагаємо їй в цьому. Виправити ситуацію можна двома способами:
- Замінити розтягнуту пружину новою.
- Вкоротити стару.
Для цього досить відрізати 1-2 витки пружини. Після установки укороченою пружини двірники впораються зі своїм завданням – скло знову стане чистим без слідів.
До теми: Як продовжити життя двірникам склоочисника
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