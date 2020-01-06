Водіям на озброєння: що робити, якщо двірники залишають сліди на склі

Часто двірники доставляють чимало неприємностей. Особливо, коли замість чистого, прозорого скла, водій бачить на ньому брудні смуги. Читайте далі та дізнайтеся, як цього уникнути.

Більшість автолюбителів в цьому випадку вирішують замінити щітки. Коли міняють, але все залишається як і раніше, то розводи не зникають. У чому ж справа?

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У більшості випадків проблема полягає саме в недостатньому притиску щіток до скла. Це стає можливим при ослабленні пружини щіткотримачів. Згодом вона розтягується та слабшає. А часом ми самі допомагаємо їй в цьому. Виправити ситуацію можна двома способами:

Замінити розтягнуту пружину новою.

Вкоротити стару.

Для цього досить відрізати 1-2 витки пружини. Після установки укороченою пружини двірники впораються зі своїм завданням – скло знову стане чистим без слідів.

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