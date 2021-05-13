Чоловік отримав $5 млн на підтримку бізнесу і купив на них Ferrari, Bentley і Lamborghini

Мешканець каліфорнійського міста Ервайн отримав в рамках держпідтримки бізнесу, який постраждав від пандемії, 5 мільйонів доларів. Проте американець витратив ці гроші на покупку спорткарів.

Як пише The New York Times, згідно з обвинувачувальним висновком, 38-річний Мустафа Кадірі отримав цю суму у вигляді кредитів за програмою захисту зарплат для своїх чотирьох фіктивних підприємств. Особливість таких кредитів в тому, що при дотриманні певних умов частина кредиту може бути відстрочена або й зовсім "прощена".

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Federal agents have seized three luxury sports cars allegedly purchased by Mustafa Qadiri, 38, of Irvine, with fraudulently obtained COVID-19 Payment Protection Program (PPP) loans. pic.twitter.com/MIdkjFeZx2 — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) May 7, 2021

Кадірі надав трьом банкам фальшиві документи і недостовірні дані про кількість співробітників у своїх компаніях. На отримані гроші він придбав Ferrari, Bentley і Lamborghini. За даними слідства, каліфорнієць також витратив частину кредитів на оплату розкішних відпусток.

Правоохоронці розкрили злочин і висунули американцю звинувачення за чотирма пунктами, включаючи шахрайство, крадіжку персональних даних і відмивання грошей. Частина його майна вже арештована. Самого обвинуваченого відпустили під заставу у 100 тисяч доларів.

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