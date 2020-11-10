У це важко повірити: водійка Honda Civic без покришки їхала 100 км/год (відео)

Ролик, на якому Honda Civic їде без покришки на задньому колесі на швидкості близько 100 км/год, буквально став хітом. Жінці, яка перебувала за кермом, не просто вдалося здивувати аудиторію, але й, швидше за все, дістатися до місця призначення.

Інцидент стався на одній з автомагістралей штату Нью-Джерсі. Цікаво, що автомобіль дуже впевнено рухався в потоці транспорту, попри незвичайну обставину.

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Напевно, мало кому спало б на думку їхати кудись, та й взагалі заводити автомобіль в такому стані. Для вирішення проблеми достатньо було б з'їхати на узбіччя і поміняти колесо. Ймовірно, запаски не виявилося – в такому випадку стали б у пригоді послуги шиномонтажу. Але героїні ролика, мабуть, це здалося занадто простим завданням.

Судячи з пошкоджень, під час вибуху покришка пошкодила бампер і колісну арку. А коли очевидець знімав це все на відео, жінка за кермом проявляла інтерес і подив. Можливо, вона не знала, що взагалі відбувається.

Таке можна допустити, якщо під час вибуху в салоні грала гучна музика, а саме пошкодження вона сприйняла як наїзд на нерівність. Не виключено, що замість того, щоб стояти на узбіччі і годинами чекати евакуатор, жінка вирішила ризикнути і доїхати на ободі. У будь-якому випадку, дама привернула увагу і потрапила в стрічку новин.

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