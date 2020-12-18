Українець розлютив поліцію своєю Tesla на автопілоті, яка перевищила швидкість: відео

Недалеко від Харкова поліція зупинила електромобіль Tesla Model 3, який рухався в режимі автопілота. Причина зупинки – перевищення швидкості, зафіксована цифра – 116 км/год. Власник машини виявився незгодним зі звинуваченнями, позаяк у цей момент перебував не за кермом.

Блогер відмовився визнавати порушення, адже зазначив, що машина сама вирішила перевищити ліміт. Він вказав на те, що налаштувати швидкість руху на автопілоті можна, так само як і змусити Tesla порушувати правила дорожнього руху – вона сама вирішує, як сильно необхідно розігнатися. Як "алібі" блогер привів своє місце розташування: в момент зупинки він перебував в кріслі заднього пасажира, тому до керування автомобілем і, відповідно, перевищення швидкості, стосунку нібито не має.

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Власник автомобіля порекомендував правоохоронцю звернутися з претензіями до Ілона Маска, який є відповідальним за продукцію Tesla. Також блогер зазначив, що системи електромобіля при русі в автоматичному режимі покладаються на дані Google Maps. Загалом, винні всі, але не власник транспортного засобу, який перебував всередині машини. Нехай і на задньому сидіння, що в конкретній ситуації напевно тільки погіршує ситуацію.

Цікаво, що водій сам розповів про те, як пересів з переднього крісла на задній диван прямо під час руху автомобіля (на початку ролика це також видно). Цього достатньо для фіксації порушення. Правила дорожнього руху України не регламентують рух автономних транспортних засобів, але водій повинен залишатися в своєму кріслі і контролювати процес управління під час руху авто. Хоча це поліцейських чомусь не збентежило.

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