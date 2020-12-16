Chevrolet Corvette поремонтували за допомогою локшини та клею: кумедне відео

Американські блогери опублікували на YouTube-каналі Judahs Garage відео, в якому продемонстрували незвичайний спосіб ремонту автомобіля. Автори ролика відновили пошкоджені двері Chevrolet Corvette C8 з допомогою локшини швидкого приготування.

У ролі основного ремонтного матеріалу блогери взяли кілька упаковок сухої локшини швидкого приготування. Для поєднування запчастин автори відео використали термоклей. Також на озброєнні був аерозольний балон необхідного відтінку, щоб зафарбувати сліди ремонту.

Це цікаво: Представлено гіперкар Hennessey Venom F5 з 1842 "конячками" під капотом

Відновити Chevrolet Corvette виявилося досить просто. Блогери змастили брикети локшини швидкого приготування термічним клеєм, після чого заповнили локшиною порожнину пошкоджених дверей спорткара. Сухі макарони, що стирчали назовні, чоловіки обрізали за допомогою ножа, після чого зашпаклювали локшину, вирівняні поверхню за допомогою шліфування і зафарбували місце роботи у колір кузова "Корвета".

У результаті незвичайного ремонту блогери прийшли до висновку, що за допомогою локшини швидкого приготування можна полагодити все, що завгодно. Крім того, подібний матеріал дозволив чоловікам заощадити близько півтори тисячі доларів. Однак, навряд чи локшина дозволить надовго забути про проблему.

Читайте також: В Україні виставили на продаж вражаючий шестиколісний Mercedes: фото