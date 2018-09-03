Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Водій знайшов в таксі ще не анонсований Google Pixel 3 XL

  • 57
Google Pixel 3 XL - фото 1
Google Pixel 3 XL / trustedreviews

У США в таксі забули смартфон Google Pixel 3 XL, який поки не представили офіційно.

Цей апарат був знайдений водієм сервісу Lyft на задньому сидінні його машини, незабаром після того, як він виконав одне з замовлень.

І ще: Флагман Xiaomi Mi Mix 3: з'явився перший рендер

Спочатку водій подумав, що це – його власний Pixel 2 XL, але написи на задній кришці довели, що чоловік помилився. Водій під ніком Anonymous Alligator підкреслив, що відразу ж повернув гаджет власникам.

Google Pixel 3 XL - фото 273835
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3 XL - фото 273834
Google Pixel 3 XL

На смартфоні є прозора захисна кришка, але цей гаджет, безумовно, нагадує пристрої Pixel 3 XL, які раніше були помічені на шпигунських фото. Серед характерних деталей: сканер відбитків пальців ззаду і одинарна основна камера.

Серед інших характеристик новинки, про які згадувалося раніше – процесор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної пам'яті, Android 9 Pie з коробки. З чуток, Pixel 3 XL отримає дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма або більше, а менший Pixel 3 – з 5,5-дюймовим екраном.

Очікується, що нові смартфони будуть підтримувати технологію Active Edge. З чуток, Pixel 3 XL оснащений батареєю 3,430 мАг, тоді як Pixel 3 може бути оснащений батареєю ємністю близько 3000 мАг. Ціна гаджетів повинна скласти 649 і 749 доларів відповідно.

Читайте також: У мережу злили секретні фото iPhone XS

Джерело: phonearena
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у другому прямому ефірі
  • 00:31, сьогодні
  • 538
Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 07:00, сьогодні
  • 191
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 470643
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології