Водій знайшов в таксі ще не анонсований Google Pixel 3 XL

У США в таксі забули смартфон Google Pixel 3 XL, який поки не представили офіційно.

Цей апарат був знайдений водієм сервісу Lyft на задньому сидінні його машини, незабаром після того, як він виконав одне з замовлень.

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Спочатку водій подумав, що це – його власний Pixel 2 XL, але написи на задній кришці довели, що чоловік помилився. Водій під ніком Anonymous Alligator підкреслив, що відразу ж повернув гаджет власникам.

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3 XL

На смартфоні є прозора захисна кришка, але цей гаджет, безумовно, нагадує пристрої Pixel 3 XL, які раніше були помічені на шпигунських фото. Серед характерних деталей: сканер відбитків пальців ззаду і одинарна основна камера.

Серед інших характеристик новинки, про які згадувалося раніше – процесор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної пам'яті, Android 9 Pie з коробки. З чуток, Pixel 3 XL отримає дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма або більше, а менший Pixel 3 – з 5,5-дюймовим екраном.

Очікується, що нові смартфони будуть підтримувати технологію Active Edge. З чуток, Pixel 3 XL оснащений батареєю 3,430 мАг, тоді як Pixel 3 може бути оснащений батареєю ємністю близько 3000 мАг. Ціна гаджетів повинна скласти 649 і 749 доларів відповідно.

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