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У мережу злили секретні фото iPhone XS

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Нове фото iPhone XS - фото 1
Нове фото iPhone XS / viralbiases

Як повідомляється, компанія Apple сама випадково залишила в загальному доступі ці зображення.

У мережу злили знімок новинки смартфона американської компанії Apple – iPhone XS ще до офіційної презентації, яка відбудеться 12 вересня.

І ще: Apple готує революційний інтерфейс

iPhone XS - фото 273278
iPhone XS

І тепер відомо, що під час презентації компанія покаже нові 5,8- і 6,5-дюймові iPhone зразка 2018 року, обидві моделі будуть називатися iPhone XS.

Також видання повідомляє, що обидва iPhone XS вийдуть в новому золотому кольорі. Новинки отримають OLED-дисплеї, систему на топовом процесорі Apple A12, 4 ГБ оперативної пам'яті, і поліпшені камери.

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Джерело: 9to5mac
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