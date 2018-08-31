У мережу злили секретні фото iPhone XS

Як повідомляється, компанія Apple сама випадково залишила в загальному доступі ці зображення.

У мережу злили знімок новинки смартфона американської компанії Apple – iPhone XS ще до офіційної презентації, яка відбудеться 12 вересня.

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iPhone XS

І тепер відомо, що під час презентації компанія покаже нові 5,8- і 6,5-дюймові iPhone зразка 2018 року, обидві моделі будуть називатися iPhone XS.

Також видання повідомляє, що обидва iPhone XS вийдуть в новому золотому кольорі. Новинки отримають OLED-дисплеї, систему на топовом процесорі Apple A12, 4 ГБ оперативної пам'яті, і поліпшені камери.

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