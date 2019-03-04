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8 березня Голос країни

Водій зафіксував сходження лавини: вражаюче відео

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Сходження лавини показали на відео - фото 1
Сходження лавини показали на відео / plugon

Видовищний ролик демонструє лавину, яка накриває трасу разом з автомобілями на ній. Очевидець опублікував відео на своїй сторінці у Twitter.

У мережі з'явилося відео, на якому добре видно схід лавини на шосе в Колорадо. Ролик був знятий одним з водіїв, який виявився в момент інциденту на дорозі.

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Як відомо, лавина пройшла через каньйон Десять миль, що розташований між Фріско і Коппер-Маунтін. Пізніше в інтернеті з'явилися ще кілька відеозаписів інциденту, що демонструють, як лавина накриває шосе з автомобілями.

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Джерело: mashable
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