Водій зафіксував сходження лавини: вражаюче відео

Видовищний ролик демонструє лавину, яка накриває трасу разом з автомобілями на ній. Очевидець опублікував відео на своїй сторінці у Twitter.

У мережі з'явилося відео, на якому добре видно схід лавини на шосе в Колорадо. Ролик був знятий одним з водіїв, який виявився в момент інциденту на дорозі.

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Як відомо, лавина пройшла через каньйон Десять миль, що розташований між Фріско і Коппер-Маунтін. Пізніше в інтернеті з'явилися ще кілька відеозаписів інциденту, що демонструють, як лавина накриває шосе з автомобілями.

Caught on camera: @KDVR viewer captured this video of an #avalanche near I-70 today in Ten Mile Canyon between Frisco and Copper Mountain. #CoWX #KDVR pic.twitter.com/eL6uIwB4c3 — Jeremy Hubbard (@JeremyHubbard) March 3, 2019

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