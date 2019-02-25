Мексику засипало снігом: фоторепортаж

Потужні снігопади і різке похолодання спостерігається на півночі Мексики. Місцями температура опустилася до -7 градусів.

На північ Мексики прийшло сильне похолодання зі снігопадами. Про ранкові морози попереджали у північній, північно-західній та північно-східній частинах країни.

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У соцмережах відзначають, що в деяких районах температура опустилася до -7 градусів. Крім цього, користувачі мережі діляться кадрами засніженої Мексики.

Vía @hanayagrafison:



En el km 268+000 Carretera

Nogales Cierre parcial : Salida Sur de Nogales por Hielo en la superficie de rodamiento pic.twitter.com/x4hJbUxHsV — Webcams de México (@webcamsdemexico) 23 лютого 2019 р.

Vía @UlisesGtzR:



La Unidad Estatal de Protección Civil nos comparte este video de esta mañana en la carretera #Esqueda a #Nacozari. Mañana muy fría en todo #Sonora. #Hermosillo con sensación térmica de 0° en la madrugada. Y en el verano andaremos en 50° pic.twitter.com/p9r1xoJ9kF — Webcams de México (@webcamsdemexico) 23 лютого 2019 р.

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