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MARUV 8 березня

Мексику засипало снігом: фоторепортаж

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Погода у Мексиці - фото 1
Погода у Мексиці / Twitter

Потужні снігопади і різке похолодання спостерігається на півночі Мексики. Місцями температура опустилася до -7 градусів.

На північ Мексики прийшло сильне похолодання зі снігопадами. Про ранкові морози попереджали у північній, північно-західній та північно-східній частинах країни.

І ще: У пустелі Саудівської Аравії раптово випав сніг: яскраві кадри

У соцмережах відзначають, що в деяких районах температура опустилася до -7 градусів. Крім цього, користувачі мережі діляться кадрами засніженої Мексики.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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