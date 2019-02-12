Аномальна погода: Гаваї несподівано засипало снігом

США продовжують страждати від сильних морозів. Гірські райони Гаваїв накрив потужний шторм і снігопади.

Така погода на Гаваях зафіксована вперше за кілька останніх років. Під час негоди через шквал вітру попадали десятки дерев і обірвані лінії електропередач. У місцевому зоопарку скаржаться, що вітер пошкодив клітки, в результаті чого втекли екзотичні птахи.

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So yes, it does snow in Hawaii. Haleakala, Maui had a dusting today with a rare #KonaLow bringing high winds and unusually cold temperatures. All the more reason to be prepared if you plan on camping at Hosmer Grove! #CampCar #haleakala #maui #snow #camping #HosmerGrove pic.twitter.com/z31BYJVbhU — CampCar (@CampCar_io) 11 лютого 2019 р.

На острові Мауї вперше за довгий час випав сніг. Національна метеорологічна служба зафіксувала гігантські 18-метрові хвилі під час шторму на північ від гавайських островів.

Така негода прийшла на Гаваї з північних штатів, де лютують морози. Потоки арктичного повітря досягли навіть північної Каліфорнії, де снігу не бачили останні 15 років.

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