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Аномальна погода: Гаваї несподівано засипало снігом

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Гаваї засипало снігом - фото 1
Гаваї засипало снігом / sundaynews

США продовжують страждати від сильних морозів. Гірські райони Гаваїв накрив потужний шторм і снігопади.

Така погода на Гаваях зафіксована вперше за кілька останніх років. Під час негоди через шквал вітру попадали десятки дерев і обірвані лінії електропередач. У місцевому зоопарку скаржаться, що вітер пошкодив клітки, в результаті чого втекли екзотичні птахи.

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На острові Мауї вперше за довгий час випав сніг. Національна метеорологічна служба зафіксувала гігантські 18-метрові хвилі під час шторму на північ від гавайських островів.

Така негода прийшла на Гаваї з північних штатів, де лютують морози. Потоки арктичного повітря досягли навіть північної Каліфорнії, де снігу не бачили останні 15 років.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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