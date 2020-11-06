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Водій виявив під капотом автомобіля величезного пітона: відео

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Водій виявив під капотом автомобіля величезного пітона: відео - фото 1

Житель Флориди (США) помітив у моторному відсіку свого Ford Mustang змію. Причиною заглянути під капот послужили дивні нехарактерні звуки, але побачене викликало справжній шок – там грівся триметровий бірманський пітон.

Цілком ймовірно, тварина залізла під капот, щоб зігрітися. Самостійно впоратися з пітоном власнику автомобіля не вдалося. Довелося кликати на допомогу службу з охорони дикої природи.

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Відео "порятунку" Ford Mustang від гігантської змії моментально з'явилося в мережі. Його записав і оприлюднив той самий водій, автомобіль якого облюбував пітон. У ролику видно, як один зі співробітників служби хватає пітона за голову і намагається зрушити з місця, "кидаючи" змію на асфальт. На допомогу йому приходить інший чоловік, який швидко розкриває величезний мішок, куди й поміщають повзуна.

Комісія з охорони риб і дикої природи Флориди (FWC) вважає бірманського пітона інвазивним видом, тобто поширився в результаті діяльності людини, і закликає повідомляти про зустріч з ним. Щорічно на території штату відловлюють до п'яти тисяч таких змій.

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Джерело: cnn
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