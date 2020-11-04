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ТОП-3 основні страхи водіїв, через які новачки бояться сідати за кермо
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Коли люди здають на права, думають, що тепер вони точно вільні і їм не потрібно штовхатися у забитому громадському транспорті, нести через пів міста важкі сумки і можуть їздити куди і коли завгодно. І це дійсно так. Але є кілька причини, через які недосвідчені водії бояться сідати за кермо.
Так, коли новачки сідають за кермо, вони розуміють, що все не так просто, як собі уявляли, і є чимало проблем та страхів, які хвилюють навіть досвідчених водіїв.
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Водії, які не знають правил
Ти можеш вивчити ПДР вздовж і впоперек, знати кожну статтю, їздити не більше 49 кілометрів на годину по місту і завжди включати поворотники, навіть якщо ти один на порожній дорозі десь на заміській трасі, але завжди знайдуться люди, які думають, що правила їх не стосуються.
Включати поворотник при перелаштуванні? Навіщо? Різко гальмувати перед миготливим світлофором? Чому б і ні. І неважливо, що правила говорять про те, що якщо є ризик створення аварійної ситуації, то можна продовжити рух. Підганяти пішоходів звуковим сигналом, розганяючись перед переходом, щоб встигнути раніше, ніж вони? Таке теж часто трапляється.
Мотоциклісти і велосипедисти
Проблема в тому, що обидва ці види учасників дорожнього руху практично непомітні в потоці, особливо другі. Мало того, що вони малопомітні, так ще, користуючись своєю малогабаритністю, пролазять у міжряддя. І коли ти надумав перелаштуватися або повернути, раптом виявляєш, що в декількох сантиметрах від тебе прилаштувався мотоцикл або велосипед. В такому випадку це буде як мінімум легке зіткнення з подряпинами на боці твоєї машини.
Погані погодні умови
Від цієї проблеми не застраховані ні новачки, ні досвідчені водії. Про туман, сильний дощ або снігопад можна детально не розповідати. Кожен, хто хоча б раз їхав при видимості менш як 50 метрів, особливо по трасі, відчував, як серце йде в п'яти побачивши величезну фуру, яка вилітає з нізвідки. І якщо при дуже поганій погоді багато водіїв залишаються вдома або віддадуть перевагу громадському транспорту, то ось небезпеку мокрого асфальту більшість недооцінює.
Є така дуже неприємна річ, яка називається акваплануванням. Якщо простіше, то на великій швидкості водяний шар, потрапляючи між плямою контакту шини і асфальтом, робить транспортний засіб практично некерованим, ніби ти рухаєшся по слизькому льоду. І чим вища швидкість і вологість на дорозі, тим більший ризик виникнення аквапланування.
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