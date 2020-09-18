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Водій собі спав і їхав: Tesla на автопілоті розігнали до понад 140 км/год
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Ми й автовиробники не стомлюємося нагадувати про те, що наразі автопілот потрібний для допомоги водієві. Замінити вас за кермом жодна система на всі 100% не здатна. Втім, з'являються справжні шаленці, які випробовують долю. Про одного з них ми й розповімо далі.
Співробітники Королівської канадської кінної поліції (RCMP) в Альберті пред'явили кримінальні звинувачення водієві Tesla за небезпечне водіння. Фігурант кримінальної справи спав (або ж просто прикидався) в автомобілі, коли той пересувався по автомагістралі зі швидкістю понад 140 км/год з увімкненим автопілотом.
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Отримавши повідомлення про підозрілий автомобіль Tesla з відкинутим водійським сидінням і імовірно сплячим водієм, що рухається на великій швидкості по автомагістралі Hwy 2 біля міста Понока, поліцейські відреагували по протоколу.
"Після того, як поліцейський увімкнув спеціальні світлові сигнали на своєму автомобілі, автомобіль Tesla, що рухався попереду, автоматично почав прискорюватися. Офіцер зміг отримати свідчення радара на своєму автомобілі, які підтверджують, що він автоматично розігнався до 150 км/год".
У результаті водій Tesla зупинився сам. Цікаво, що спочатку поліція просто виписала порушнику штраф за перевищення швидкості, але потім, мабуть, усвідомивши тяжкість злочину, вирішила залучити водія до кримінальної відповідальності. Про інцидент правоохоронці розповіли в Twitter.
Єдиним "запобіжником" в Tesla Autopilot є вбудовані в кермо датчики, які визначають наявність і відсутність рук на ньому. Але система ця неідеальна – існують різні пристосування на зразок Autopilot Buddy, що дозволяють обходити її.
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