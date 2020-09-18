Чому не можна купувати авто на Alibaba: блогер розповів про курйозну покупку

Блогер з YouTube-каналу The Inja опублікував відеоролик, в якому розповів, як став жертвою шахраїв на популярному китайському сайті Alibaba. Чоловік придбав за 31 000 доларів електричне спортивне купе Qiantu K50, проте дуже здивувався, коли йому доставили невідомий мініатюрний електрохетчбек.

Qiantu K50 – люксовий електромобіль, розроблений китайською компанією Qiantu Motor. Купе оснащується повністю електричною силовою установкою, яка видає 400 кінських сил (650 Нм). До "сотні" спорткар розганяється за п'ять секунд. Максимальна швидкість моделі складає 200 кілометрів на годину.

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Офіційна вартість автомобіля, який виробник планує збирати у Північній Америці, становить 125 000 доларів.

Однак на сайті Alibaba купе продавали за 31 000 доларів. Крім цього, в оголошенні про продаж були відсутні фотографії з логотипом марки та назва самого спорткара. Але це зовсім не збентежило блогера. Чоловік вирішив заощадити солідну суму, довірившись продавцю.

Отримавши довгоочікуваний контейнер з електрокаром, покупець виявив всередині мініатюрний біло-рожевий електрохетчбек невідомої фірми, більше схожий на китайську копію Smart. Крім того, блогера здивували матеріали, з яких зроблена машинка. Автомобіль виготовлений з дешевого пластику, а його колеса виявилися трохи більшими, ніж долоні чоловіка.

Своїм невдалим досвідом блогер поділився на YouTube-каналі. Спочатку продавець відмовлявся визнавати факт шахрайства. Однак, після того, як відео набрало кілька сотень тисяч переглядів, покупцеві вдалося домогтися часткової компенсації за умови, що він видалить викривальний відеоролик з відеохостингу. Тож дивіться, поки відео ще є.

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