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Водій пролетів по зустрічній смузі з перевищенням швидкості на 126 км/год: відео

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Водій пролетів по зустрічній смузі з перевищенням швидкості на 126 км/год: відео - фото 1

На відео був спійманий водій, який їхав зі швидкістю 174 км/год на ділянці з обмеженням швидкості у 48 км/год. Причому "летів" він по зустрічній смузі руху. Курйозний випадок стався у Сандерленді (Великобританія).

Злісного порушника зафіксував відеореєстратор іншого автомобіліста. На відео можна побачити, як чорний Mercedes-Benz дійсно їде з величезною швидкістю по іншу сторону дороги і навіть не намагається пригальмувати перед світлофорами і острівцем безпеки.

До слова: В Україні зафіксовано рекордне перевищення швидкості

Автор відіслав відео в поліцію, завдяки чому правоохоронці відразу ж встановили особу порушника – ним виявився 27-річний британець Аарона Лі. Автомобілісту вже висунули звинувачення в небезпечному водінні.

Цікаво, що від побаченого були шоковані навіть поліцейські. Інспектор Аллен Браун, який займався розглядом цього інциденту, заявив, що це було "одне з найгірших порушень правил дорожнього руху", які він бачив у своїй кар'єрі.

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Джерело: b92
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