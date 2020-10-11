В Україні зафіксовано рекордне перевищення швидкості

На трасі Київ-Одеса поліцейські зафіксували рекордну швидкість пересування. Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Порушником виявився Mercedes-Benz S500, який їхав зі швидкість 251 км/год. По суті, це його максимальна швидкість, адже обмежувач у седана виставлений на 250 км/год. Представляємо, наскільки б розігнався Mercedes без обмежувача.

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На цій ділянці є обмеження швидкості у 110 км/год, тобто перевищили її на 141 км/год. Примітно, що порушення зафіксували не камери, а патрульні з радаром TruCam.

Власнику Mercedes S500 виписали штраф, але його сума – всього 510 гривень.

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