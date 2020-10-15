В Україні помітили незвичайне авто служби охорони, яке є одним із найдорожчих у світі

На українських дорогах зняли дуже незвичайне авто охоронної фірми. Це одна з найдорожчих машин у світі на сьогодні – чотиридверний спорткар Aston Martin Rapide.

Як видно на знімках, дорогий Aston Martin обклеєний фірмовою лівреєю однієї з приватних охоронних служб. Судячи з номерів машини, патрулює вона об'єкти в Одеській області або ж лише в Одесі.

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Також на кузові Rapide можна помітити номер "007" – швидше за все, це відсилка до бондіани: в одному з фільмів про агента 007 Джеймс Бонд їздив якраз на такому автомобілі.

Aston Martin Rapide випускався з 2010-2020 роки, оснащувалося розкішне чотиридверне купе 5,9-літровим двигуном V12 (максимальна швидкість – 303 км/год). В Україні нове таке авто коштує від 247 000 доларів, а ось старий Aston Martin можна купити за 80-100 тисяч доларів.

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