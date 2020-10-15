Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День захисника України

В Україні помітили незвичайне авто служби охорони, яке є одним із найдорожчих у світі

  • 62
Aston Martin Rapide - фото 1
Aston Martin Rapide / autoiwc

На українських дорогах зняли дуже незвичайне авто охоронної фірми. Це одна з найдорожчих машин у світі на сьогодні – чотиридверний спорткар Aston Martin Rapide.

Як видно на знімках, дорогий Aston Martin обклеєний фірмовою лівреєю однієї з приватних охоронних служб. Судячи з номерів машини, патрулює вона об'єкти в Одеській області або ж лише в Одесі.

І ще: Новим автомобілем Папи Римського став стильний водневий седан Toyota: фото

Також на кузові Rapide можна помітити номер "007" – швидше за все, це відсилка до бондіани: в одному з фільмів про агента 007 Джеймс Бонд їздив якраз на такому автомобілі.

Aston Martin Rapide випускався з 2010-2020 роки, оснащувалося розкішне чотиридверне купе 5,9-літровим двигуном V12 (максимальна швидкість – 303 км/год). В Україні нове таке авто коштує від 247 000 доларів, а ось старий Aston Martin можна купити за 80-100 тисяч доларів.

В Україні помітили незвичайне авто служби охорони, яке є одним із найдорожчих у світі - фото 430332

В Україні помітили незвичайне авто служби охорони, яке є одним із найдорожчих у світі - фото 430333

Читайте також: В Україні зафіксовано рекордне перевищення швидкості

Джерело: topgir
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+
  • 09 жовтня, 16:55
  • 13461
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 247
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 31251
Загрузка...
Новини