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Автомобільна поїздка на понад 2 тисячі км обійшлася водію у 400 гривень

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Автомобільна поїздка на понад 2 тисячі км обійшлася водію у 400 гривень - фото 1

Німець Міхаель Бадер, який уже кілька років живе у Чорногорії, показав, наскільки вигідною може бути експлуатація електромобіля. На хетчбеку Renault Zoe він проїхав понад 2000 кілометрів за дуже прийнятну ціну.

Як повідомляється, на дорогу з селища Бар, що розташоване в Утехі (Чорногорія), до Гамбурга (Німеччина) у Бадера пішло 72 години. Загальна відстань подорожі склала 2100 км. За цей час він кілька разів зупинявся на сон, відпочинок і харчування.

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При цьому поїздка обійшлася чоловікові у 12 євро (400 грн), які він заплатив за зарядку автомобіля. Всього німець зупинявся для підживлення машини 12 разів.

Під час своєї поїздки Міхаель активно рекламував туризм в Чорногорії, роблячи акцент на тому, що подорож на електромобілі може бути не тільки зручним, але й дешевим.

Автомобільна поїздка на понад 2 тисячі км обійшлася водію у 400 гривень - фото 425310

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Джерело: cdm
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