Поганий день: австралієць, котрий провозив 273 кг метамфетаміну, врізався у поліцейських

Суд Австралії засудив місцевого жителя до шести з половиною років позбавлення волі. Ще в кінці липня він, перевозячи на фургоні 273 кг метамфетаміну, врізався у дві припарковані поліцейські машини.

28-річного Саймона Ту звинуватили у перевезенні наркотиків на загальну суму 145 мільйонів доларів і недбалому водінні.

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Врізавшись, він вирішив не зупинятися і поїхав далі, але через годину поліцейські знайшли його автомобіль у сусідньому районі. Ту помітно нервував, тремтів і совався. Він сказав, що провалився у мікросон за кермом, через що і з'їхав на узбіччя. Правда, швидше за все, він був під дією наркотиків.

Чоловік врізався у припарковані поліцейські авто

Про всяк випадок копи вирішили обшукати фургон: всередині вони виявили 273 кілограми метамфетаміну, упакованого в коробки.

Ту зізнався, що почав перевозити наркотики, щоб розплатитися з боргами – у минулому він витратив багато грошей на азартні ігри і кокаїн. Адвокат, розглядаючи справу підсудного, назвав його дії недбалими і хаотичними.

Всередині фургону виявили 273 кг наркотиків

"Прийнято, – сказав суддя. – Хаотичний. Гарне слово".

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