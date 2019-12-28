В Україні бачили незвичну Toyota за $300 000

В одному з непримітних дворів Києва зняли унікальний автомобіль: шестиколісний пікап Toyota Tundra у "злому" обвісі.

Судячи з напису на радіаторних гратах, машину побудувала фірма Devolro.

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Фірма Devolro працює в США (при цьому належить підприємцю російського походження Юрію Орлову), вона займається радикальним тюнингом позашляховиків. Що найцікавіше, в мережі можна знайти безліч фотографій чотириколісної Tundra від Develro, однак тривісна версія спливла вперше.

Як можна бачити на фото, шестиколісний пікап виділяється не тільки двома додатковими колесами, а й розширеними арками, потужними сталевими бамперами, дугами, додатковим освітленням, а також особливими "катками" з позашляховими шинами. Відомо, що чотириколісна версія такої Toyota Tundra коштує 200 000 доларів, ціна ж цього авто у секреті. За приблизними оцінками, воно обійшлося власнику в 300 000 доларів.

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