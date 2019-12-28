На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Україні бачили незвичну Toyota за $300 000
-
- 79
В одному з непримітних дворів Києва зняли унікальний автомобіль: шестиколісний пікап Toyota Tundra у "злому" обвісі.
Судячи з напису на радіаторних гратах, машину побудувала фірма Devolro.
І ще: Toyota презентувала в Токіо літаючу мітлу
Фірма Devolro працює в США (при цьому належить підприємцю російського походження Юрію Орлову), вона займається радикальним тюнингом позашляховиків. Що найцікавіше, в мережі можна знайти безліч фотографій чотириколісної Tundra від Develro, однак тривісна версія спливла вперше.
Як можна бачити на фото, шестиколісний пікап виділяється не тільки двома додатковими колесами, а й розширеними арками, потужними сталевими бамперами, дугами, додатковим освітленням, а також особливими "катками" з позашляховими шинами. Відомо, що чотириколісна версія такої Toyota Tundra коштує 200 000 доларів, ціна ж цього авто у секреті. За приблизними оцінками, воно обійшлося власнику в 300 000 доларів.
Читайте також: Toyota Prius спробували перетворити на Ferrari: вийшло не вельми
-
11:22Конкурент для малюка Йоди: новий трейлер Соніка підкорив фанатів
-
10:52Як дієти впливають на самотність: несподіване дослідження
-
10:35Як обрати смачну червону ікру на Новий рік: прості поради
-
10:21Захопливі подорожі австрійського веб-дизайнера: ефектні фото
-
09:55Белла Хадід розбурхала мережу пікантним відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:31Погода в Україні 28 грудня: снігопади та сильний вітер
-
09:10Закуски на Новий рік 2020: рецепти простих і смачних новорічних страв
-
08:58У мережі показали посадку в Луцьку надзвукового винищувача: вражаюче відео
-
08:30В Україні бачили незвичну Toyota за $300 000
-
08:14Чому потрібно щодня їсти хурму: корисні властивості цього фрукта
- 27 грудня
-
21:58У Чорнобилі зняли великих копитних тварин: вони неймовірні
-
21:45Переможниця Топ-модель по-українськи 3 сезон – Мальвіна Чукля: біографія й фото красуні
-
21:43Науковці пояснили, чому не слід регулярно жувати гумку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:3128 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:22Переможець Мастер Шеф 9 сезон – Сергій Денисов: біографія і фото
-
21:21Tesla Model Y з двома моторами показали на відео
-
21:09У мережі з'явилися рендери iPad Pro з потрійною камерою та скляною задньою панеллю
-
20:54Як навчитися не викидати їжу: поради шеф-кухаря
-
20:43Ентузіасти перетворили гоночний Porsche 935 на електрокар
-
20:23Тіна Кароль в шовковій сукні вразила публіку
-
20:15Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
-
19:52Сигнали організму, які не можна ігнорувати
-
19:41Ці продукти можуть стати причиною безсоння
-
09:31Погода в Україні 28 грудня: снігопади та сильний вітер
-
08:14Чому потрібно щодня їсти хурму: корисні властивості цього фрукта
- 27 грудня
-
21:45Переможниця Топ-модель по-українськи 3 сезон – Мальвіна Чукля: біографія й фото красуні
-
20:15Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги
-
18:00ТОП 10 гарячих українок року, на яких варто підписатися в Instagram (18+)
-
16:2110 дурних запитань кондитеру: як розпочати власну справу
-
15:00У яких випадках ваше авто можуть забрати на штрафмайданчик і як його повернути
-
13:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
11:09KAZKA – NIRVANA: новий альбом гурту, який ви будете слухати на повторі
-
10:20Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними
-
08:25Психологи пояснили, чому не варто сидіти на дієті під час новорічних свят
- 26 грудня
-
21:58Що корисніше для чоловіків: ремінь чи підтяжки
-
20:11Подарунки на Новий рік: 15 бюджетних варіантів на будь-який смак
-
18:05Маркес, Орвелл, Кінг: 10 найкращих зарубіжних книжок 2019 року
-
16:21Куди поїхати в січні 2020: рейтинг найкращих теплих країн
-
14:15Лайфак для водіїв: як легко прибрати вм'ятину на бампері, використовуючи чайник
-
12:10Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й
-
10:22Журналістки Одеси випустили еротичний календар: гарячі фото (18+)
-
07:18Погода в Україні 26 грудня: у яких областях пройде мокрий сніг
- 25 грудня
-
21:24Скільки має тривати ідеальна відпустка, аби відновитися сповна
-
19:52Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
-
17:21Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
-
15:15Одяг майбутнього, який можна купити вже зараз: ТОП 5 розумних предметів гардеробу
-
12:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
-
10:13Картинки з католицьким Різдвом 2019: листівки і відкритки на 25 грудня