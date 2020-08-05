Водій фури 14 кілометрів віз на капоті розлюченого чоловіка: епічне відео

На минулих вихідних в американському штаті Флорида стався дорожній інцидент в стилі голлівудських бойовиків. Дійовими особами в ньому виступили далекобійник і водій легковика, між якими "пробігла кішка".

Інцидент привернув увагу випадкових свідків, які змогли записати події з різних ракурсів. На відео можна побачити, як чоловік лежить на капоті вантажівки, що їде по трасі, і б'є металевим прутом лобове скло, а також голими руками і головою. Своєю чергою водій фури навіть не намагається зупинитися – замість цього він має намір скинути ворога за допомогою хаотичних поворотів і різких гальмувань.

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За словами очевидців, ця божевільна поїздка тривала 14 кілометрів. Що змусило розлюченого американця вийти зі своєї Toyota, перелізти через бетонний паркан вздовж дороги, застрибнути на вантажівку і почати бешкетувати, поки не з'ясовано.

У поліції заявили, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих, а дебошира затримали і відвезли в лікарню.

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