На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Водій фури 14 кілометрів віз на капоті розлюченого чоловіка: епічне відео
-
- 60
На минулих вихідних в американському штаті Флорида стався дорожній інцидент в стилі голлівудських бойовиків. Дійовими особами в ньому виступили далекобійник і водій легковика, між якими "пробігла кішка".
Інцидент привернув увагу випадкових свідків, які змогли записати події з різних ракурсів. На відео можна побачити, як чоловік лежить на капоті вантажівки, що їде по трасі, і б'є металевим прутом лобове скло, а також голими руками і головою. Своєю чергою водій фури навіть не намагається зупинитися – замість цього він має намір скинути ворога за допомогою хаотичних поворотів і різких гальмувань.
І ще: Як ремонтувати вм'ятини на авто своїми руками: новий хіт мережі (відео)
За словами очевидців, ця божевільна поїздка тривала 14 кілометрів. Що змусило розлюченого американця вийти зі своєї Toyota, перелізти через бетонний паркан вздовж дороги, застрибнути на вантажівку і почати бешкетувати, поки не з'ясовано.
У поліції заявили, що в результаті інциденту обійшлося без постраждалих, а дебошира затримали і відвезли в лікарню.
Дивіться також: Що відбувається у шинах під час руху авто: відео
-
17:27Гаррі Поттер і Вогнепальна зброя: ентузіаст замінив чарівні палички в улюбленому фільмі
-
17:17Найзарозуміліші з усіх: знаки Зодіаку, які мають надмірну гординю
-
16:53Друге життя: дивіться, як після аварії відновлюють рідкісний Porsche 911
-
16:44Чи справді сімейний стан впливає на щастя: відповідь учених
-
16:26Старий дизайн і свіже "залізо": Apple випустила оновлений iMac
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:15Архітектори звели ідеальний дім для відпочинку в Нідерландах: фото
-
15:53Леся Нікітюк відреагувала на свою карикатуру: кумедне фотопорівняння
-
15:32Учені розповіли, чому жінкам особливо корисно їсти чорницю
-
15:15Що не варто вдягати для басейну: епічне відео
-
14:54Астронавти з Dragon Crew розповіли про моторошні звуки під час польоту на Землю
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
14:14Ретчед: трейлер серіалу-приквелу "Пролітаючи над гніздом зозулі"
-
13:59Турист робив селфі зі скульптурою Венери Переможниці і зламав їй пальці на ногах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:45Модель Victoria's Secret підкорила звабливою зйомкою на пляжі (18+)
-
13:27Як повернути пристрасть у відносини: поради експерта
-
13:14Хлопці: трейлер 2 сезону серіалу лише для дорослих
-
12:52Письменник випадково додав рецепт з відеоігри в історичний роман
-
12:33Прогулянки не для слабаків: хлопець з домашніми улюбленцями підкорив мережу (відео)
-
12:16У мережі розсекретили ціну PlayStation 5
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
11:23Водій фури 14 кілометрів віз на капоті розлюченого чоловіка: епічне відео
-
10:50Порно з поліцейськими стало раптово популярним в мережі (18+)
-
10:22Рецепт сливового пирога від The New York Times, який уже став легендарним
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно
-
16:25Від O.Torvald до Jah Khalib: ТОП крутих концертів серпня в Києві
-
13:21Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото
-
11:20Ранні кавуни – теж корисні: розповідаємо, чому не варто боятись нітратів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 4 серпня
-
07:15Погода в Україні 4 серпня: спека повертається
- 03 серпня
-
21:14Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
14:24ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун
-
12:25alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці