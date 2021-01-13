Водій автомобіля, слідуючи всім вказівкам навігатора, заїхав у річку

34-річний Сатіш Гуле з Індії заїхав на автомобілі у воду, дотримуючись всіх вказівок навігатора Google Maps. Розповідаємо, як це могло статися.

У ніч на 10 січня Гуле віз свого начальника, 42-річного бізнесмена Гуру Шехара, і його друга на гору Калсубай. Чоловіки планували відправитися у похід. По дорозі компанія заблукала і вирішила прокласти маршрут у Google Maps, але це була фатальна помилка.

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"Там є міст, який працює вісім місяців в році. Але протягом чотирьох місяців після сезону дощів вода з греблі виступає, і міст йде під воду, в цей час по ньому не можна їздити", – пояснює ситуацію заступник керівника місцевої поліції.

Як уточнили правоохоронці, місцеві жителі знають, що міст перебуває під водою, тому уникають цього маршруту. У темряві недосвідчений водій не побачив воду. Пасажири змогли вибратися, а водієві врятуватися не вдалося, оскільки він не вмів плавати.

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