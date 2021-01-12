На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Співробітник автомийки розбив розкішний суперкар італійського футболіста: фото
-
- 1
Воротар італійського клубу "Дженоа" Федеріко Маркетті перед тренуванням заїхав на автомийку на своєму новому Ferrari вартістю 100 тисяч євро і попросив працівників помити йому машину та підігнати до клубної бази. Проте щось пішло не так і футболіст залишився без розкішного авто.
Так, як видно з фото, з першим завданням – помити машину – на автомийці впоралися на відмінно, а ось друге – провалили. Один із співробітників взявся відігнати машину до спортивної бази, проте ця місія виявилася нездійсненною.
І ще: У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото
Чоловік не впорався з керуванням автомобіля на повороті і врізався в огорожу. Також горе-водій зіткнувся з п'ятьма іншими машинами, як були припарковані на протилежній смузі. В результаті автомобіль отримав серйозні пошкодження.
Читайте також: Розлючений співробітник заводу Mercedes розтрощив 50 новеньких авто: фото та відео
-
11:21Співробітник автомийки розбив розкішний суперкар італійського футболіста: фото
-
10:50В Африці помітили карликових жираф: фотофакт
-
10:19Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2
-
09:47Житель Британії зробив пропозицію своїй коханій за допомогою безпілотного робота
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:50У Грецію прийшло аномальне тепло: люди купаються у морі
-
08:22Експерти назвали найкращу дієту 2021 року
-
07:55Японський бренд випустив незвичайну подушку у вигляді покемона: фотофакт
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
21:49На торги виставили тюнингований Porsche Cayenne для екстремального відпочинку
-
21:1612 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:22Сексуальна Даша Астаф'єва оголила груди на свіжій серії гарячих фото (18+)
-
19:51Мінус 10 кг за два місяці: студентка поділилася секретом, як їсти все і худнути
-
19:21Популярні Єлисейські поля у Парижі перетворять у незвичайний сад
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
18:16Гороскоп на 12 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У США помітили експериментальний Volkswagen з витратою палива 3 л на 100 км: фото
-
17:23Американець розробив комп'ютер на випадок кінця світу: фото
-
16:54У Швейцарії робота звільнили з магазину за некомпетентність і невдалі жарти
-
16:26Дуров закликав перейти з iOS на Android: названа причина
-
15:55Новий віце-президент США з'явилася на обкладинці Vogue
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:25Простий тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
11:57Цим знакам Зодіаку 10 січня варто уникати непотрібних розмов
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 січня
-
08:17Погода в Україні 10 січня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 09 січня
-
20:52До уваги водіїв: з 1 січня змінилися суми зборів при реєстрації автомобіля
-
17:51Як і з чим носити дублянку: 10 найкращих чоловічих образів (ідеї у фото)
-
13:51Новенькі пісні січня: плейлист найкращих поп-треків тижня
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 січня
-
08:19Погода в Україні 9 січня: похолодання і мокрий сніг
- 08 січня
-
21:51Дієтологиня назвала дієву схему, яка дозволить відновитися після святкового застілля
-
18:50Шкарпетки та батарейки: у мережі показали товари, які не продаватимуть під час локдауну
-
15:18Тест на особистість: виберіть двері і дізнайтесь більше про себе
-
12:20Яким знакам Зодіаку варто відпочити 8 січня