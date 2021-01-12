Співробітник автомийки розбив розкішний суперкар італійського футболіста: фото

Воротар італійського клубу "Дженоа" Федеріко Маркетті перед тренуванням заїхав на автомийку на своєму новому Ferrari вартістю 100 тисяч євро і попросив працівників помити йому машину та підігнати до клубної бази. Проте щось пішло не так і футболіст залишився без розкішного авто.

Так, як видно з фото, з першим завданням – помити машину – на автомийці впоралися на відмінно, а ось друге – провалили. Один із співробітників взявся відігнати машину до спортивної бази, проте ця місія виявилася нездійсненною.

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Чоловік не впорався з керуванням автомобіля на повороті і врізався в огорожу. Також горе-водій зіткнувся з п'ятьма іншими машинами, як були припарковані на протилежній смузі. В результаті автомобіль отримав серйозні пошкодження.

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