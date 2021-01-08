Розлючений співробітник заводу Mercedes розтрощив 50 новеньких авто: фото та відео

Співробітник заводу Mercedes, який потрапив під скорочення, не зміг впоратися зі своїми емоціями. Чоловік вирішив помститися роботодавцю, але тепер йому загрожує тюремне ув'язнення.

В рамках програми по оптимізації виробництва чоловік був звільнений з заводу, який розташований у місті Віторія-Гастейс (Іспанія). На підприємстві збирають мінівени Mercedes V-class і комерційні фургони Vito. Чоловік викрав фронтальний навантажувач CAТ і відправився на підприємство німецької марки. По дорозі він протаранив кілька припаркованих машин і знищив низку дорожніх знаків, а, наблизившись до заводу, і зовсім очманів.

І ще: Найпотужніший пікап у світі розбився прямо на конвеєрі: епічне фото

Зловмисник зніс заводські ворота і попрямував на майданчик, де стояли новенькі фургони і мінівени, які тільки зійшли з конвеєра. За лічені хвилини чоловік знищив близько 50 машин. Однак дістатися до своєї основної мети, а саме роботизованої складальної лінії, яка і стала причиною скорочення співробітників, він так і не зміг. До того моменту на виклик приспіли поліцейські і охорона підприємства, які й затримали "месника". Сума збитку перевищила 2 мільйони євро. Тепер чоловіка чекає суд, тюремне ув'язнення і штраф.

Дивіться також: Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео