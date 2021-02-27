Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно

Що відбудеться з організмом, якщо починати кожен ранок зі склянки води натще? Завдяки чому цей елементарний ритуал має настільки потужний ефект?

Дієтологи рекомендують щодня випивати склянку води відразу після пробудження, тобто натщесерце. Така звичка не рекомендується людям з гіпертонією, схильністю до сильних набряків і сечокам'яною хворобою. Але для більшості щоденне вживання склянки води абсолютно нешкідливе і робить тільки позитивний вплив.

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Зрозуміло, тут треба дотримуватися кількох простих правил:

Випивати склянку води треба протягом 10 хвилин після пробудження.

Вода має бути негазованою, чистою, але некип'яченою. Підійде фільтрована, пляшкова, джерельна і тала вода.

Після вживання склянки води необхідно поснідати, але не раніше, ніж через 45 хвилин.

Холодна вода (15-20 градусів) подразнює слизову шлунка і спонукає організм виробляти енергію. Тому склянка холодної води допомагає підбадьоритися, відчути прилив сил.

Вода кімнатної температури (20-27 градусів) ефективно стимулює роботу шлунково-кишкового тракту і сприяє нормалізації травлення.

Тепла вода (35-40 градусів) краще сприяє омолодженню і очищенню організму, стимулює метаболізм.

Окремо слід підкреслити, що більшість ферментативних і хімічних реакцій проходять за участю води. Через лімфатичну систему і потік крові вона сприяє руху багатьох елементів: поживних речовин, гормонів, кисню і антитіл. А це основа для здоров'я нашої імунної системи.

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