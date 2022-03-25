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війна

Внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуть допомогу від держави: як отримати

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Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати фінансову допомогу - фото 1
Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати фінансову допомогу

Держава всіляко підтримує тих, хто постраждав внаслідок війни Росії проти України. Так, запровадили програму фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Розповідаємо, як її отримати.

Як зазначили у партії "Слуга народу", на фінансову допомогу можуть розраховувати ті, хто вимушено покинув своє житло внаслідок війни.

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Внутрішньо переміщені особи отримають допомогу на проживання від держави у розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу, – зазначила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

На фінансову допомогу можуть розраховувати люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території в АР Крим і місті Севастополі, а також з території активних бойових дій.

Важливо! Отримати допомогу на проживання можуть також "повторні" переселенці.

Яку надаватимуть допомогу

  • для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць,
  • для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

Фінансову допомогу заявник отримуватиме щомісячно з місяця звернення на весь період проведення воєнного стану плюс один місяць після його припинення або скасування.

Внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуть допомогу від держави: як отримати - фото 501821

Що потрібно зробити, щоб отримати допомогу

  • стати на облік як внутрішньо-переміщена особа й отримати відповідну довідку;
  • подати заяву на отримання допомоги на проживання;
  • подати заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

З часом подати відповідну заяву можна буде за допомогою Порталу Дія.

Нагадуємо, що кожен з "гарячих точок", хто втратив роботу внаслідок війни, можуть отримати 6 500 гривень єПідтримки. Для цього потрібно подати заявку у додатку Дія.

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