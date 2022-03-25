Внутрішньо переміщеним особам виплачуватимуть допомогу від держави: як отримати

Держава всіляко підтримує тих, хто постраждав внаслідок війни Росії проти України. Так, запровадили програму фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Розповідаємо, як її отримати.

Як зазначили у партії "Слуга народу", на фінансову допомогу можуть розраховувати ті, хто вимушено покинув своє житло внаслідок війни.

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Внутрішньо переміщені особи отримають допомогу на проживання від держави у розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу, – зазначила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

На фінансову допомогу можуть розраховувати люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території в АР Крим і місті Севастополі, а також з території активних бойових дій.

Важливо! Отримати допомогу на проживання можуть також "повторні" переселенці.

Яку надаватимуть допомогу

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць,

для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

Фінансову допомогу заявник отримуватиме щомісячно з місяця звернення на весь період проведення воєнного стану плюс один місяць після його припинення або скасування.

Що потрібно зробити, щоб отримати допомогу

стати на облік як внутрішньо-переміщена особа й отримати відповідну довідку;

подати заяву на отримання допомоги на проживання;

подати заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

З часом подати відповідну заяву можна буде за допомогою Порталу Дія.

Нагадуємо, що кожен з "гарячих точок", хто втратив роботу внаслідок війни, можуть отримати 6 500 гривень єПідтримки. Для цього потрібно подати заявку у додатку Дія.

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