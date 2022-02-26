Влучання ракети у київську багатоповерхівку: у мережі показали відео моменту удару

Сьогодні, 26 лютого, Жуляни потрапили під обстріли. Під час атаки ракета влучила у житлову багатоповерхівку.

Момент удару російських військових по житловому будинку на проспекті Лобановського 6А потрапив на камери спостереження як усередині однієї з квартир, так і ззовні. Моторошні кадри показали у ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

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Удар припав між 17 та 18 поверхами. Від прямого влучання ракети у фасаді будинку буквально утворилася величезна дірка. Крім цього, на ролику також видно, що у квартирі повилітали вікна, кімнату засипало уламками, а спалах від вибуху був дуже яскравим.

Попередньо жителів багатоповерхівки евакуювали, проте як мінімум одна жінка постраждала.

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