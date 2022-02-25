В Офісі президента назвали ключову мету Путіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про оперативну ситуацію в Україні. Також він окреслив головну, на його думку, мету Росії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу.

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Під час брифінгу Подоляк повідомив, що найскладніша ситуація зараз на Харківському напрямку, на Сумщині та на півдні країни, де йдуть доволі важкі бої між ЗСУ та російськими окупантами.

"Якщо зіставити військові потенціали України та Росії, то ми тримаємося дуже ефективно. Наші вороги хочуть вирішити ключове завдання – затиснути Київ та основні міста сходу та півдня країни. Ми відчуваємо їхні плани і особливо це розуміє керівництво ЗСУ", – зазначив Подоляк.

За словами радника голови ОП, тактика, яку застосовують російські сили, частково нагадує терористичні методи: під обстріли все частіше потрапляють житлові квартали та дитячі садки.

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