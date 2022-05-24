Влетів просто в танк: на відео вперше показали атаку дрона-камікадзе Switchblade

Бійці Сил Спеціальних операцій ЗСУ опанували ще один вид новітньої зброї. Наші захисники підняли у повітря дрон-камікадзе Switchblade і успішно розтрощили ним російський танк.

Так, оператори ССО України вперше застосували американський дрон-камікадзе Switchblade проти ворожого танку Т-72Б3. Відео атаки з'явилося у Facebook.

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Російські окупанти на одній з позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танка. Втім, звичне для росіян заняття було раптово перервано несподіваною атакою з повітря, – йдеться в описі до ролика.

Switchblade, який несе на собі потужну вибухівку, влетів просто в танк, повністю його розтрощивши разом з живою силою. Весь процес зняла камера, розташована на дроні-вбивці.

Якщо відео недоступне, переглянути його можна за посиланням.

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