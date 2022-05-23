Бойовий тест-драйв безпілотника Spectator: бійці епічно знищили ворожу техніку

Артилеристи перевірили український дрон Spectator, яким виявили ворожий об'єкт, а потім ефектно знешкодили його гарматою "Піон". І це відео можна дивитись вічність!

Українські бійці продовжують вражати своєю мужністю та професійністю, і свіже відео від 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ це лише підтверджує. Воїни показали на своїй сторінці у фейсбуці, як провели результативний бойовий тест-драйв українського дрона Spectator.

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Як зауважують артилеристи, на передовій завжди є робота для безпілотників, тож вони перевірили дані космічної розвідки та підтвердили їх завдяки Spectator.

Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо! Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали. Гарячий запах українського "Піону", а саме так називається ця гармата – останнє, що відчули окупанти. У орків мінус паливозаправник, та декілька одиниць легкої бронетехніки. У нас – чудовий настрій від результативної співпраці! Та запрошення усім виробникам сучасного армійського спорядження та новітнього озброєння – ласкаво просимо, у нас справжній, реальний полігон для вашої продукції! – йдеться в описі.

Відзначимо, що станом на 22 травня армія РФ втратила 1 285 танків, 3 141 бойову броньовану машину, 2 194 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Загальний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:



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